L'excellente tablette Samsung Galaxy Tab 6 Lite à seulement 321€

Nous avons déniché cette belle réduction chez Rakuten. Une fois l'achat réalisé, vous recevrez une remise de 16,05€ utilisable sur votre prochain panier sur ce même site. La livraison à domicile est gratuite et l'expédition sera effectuée sous trois à cinq jours ouvrés seulement. Le paiement en plusieurs fois est bien évidemment d'actualité. Enfin, la garantie revendeur est valable pendant deux ans.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est équipée d'un écran 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Elle est pourvue d'un processeur Exynos 9611 à 2,3 GHz. Ce dernier est épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible via microSD jusqu'à 1 To). Le système d'exploitation est Android 10 avec une surcouche OneUI 2.

En plus d'être compatible avec un grand nombre d'application, ce modèle livrera une prestation décente sur les jeux vidéo assez gourmands en ressources (comme Fortnite et Asphalt 9). La fluidité sera aussi au rendez-vous sur la plupart des taches.