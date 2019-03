⚡️ Bon plan : Volant de course Logitech Driving Force G29 pour PS4, PS3 et PC à 149,99€ au lieu de 399€

Les courses virtuelles comme si vous y étiez

Grosse promo sur le volant Logitech G29

Rien de mieux qu'une bonne partie de Need for Speed. Enfin si : une partie de Need for Speed avec un volant et son pédalier !, spécialiste des accessoires, propose aux pilotes virtuels de tout poil d'être immergés comme jamais dans les jeux de courses avec son. Compatible, cet accessoire est doté d'un retour de force à double moteur pour ressentir chaque virage comme si vous y étiez.Les pédales et le levier de vitesse sont en acier inoxydable pour une durabilité maximale. Le centre du volantarbore divers boutons de navigation. Des LED vous indiquent même le moment idéal pour passer vos rapports. Bref, c'est du haut de gamme comme seulsait le faire. Les pilotes virtuels seront aux anges.Si levous fait envie, c'est le moment de craquer. Ce volant de jeu haut de gamme est en promotion àsur Amazon . Vous réalisez ainsi pas moins de 250€ d'économies par rapport à son prix normal de 399€ !