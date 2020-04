Forfait mobile : la série Free 50Go à moins de 10€

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free 50 Go?

Le prix le moins cher du marché pour la première année

Une forfait mobile sans engagement

Une bonne couverture réseau en France

Comparatif : découvrez notre comparatif des : découvrez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2020

120 euros d'économies sur 1 an !

Forfait Free : que contient son forfait mobile à 9,99€ ?

Profitez de ce bon plan pour souscrire au forfait Free mobile 50 Go à 9,99 euros par mois, pendant une durée de 12 mois. Au-delà de la période d'un an, le forfait mensuel passe de 9,99 euros à 19,99 euros. L'offre étant sans engagement, vous serez donc libre d'aller voir un autre opérateur.En souscrivant à ce forfait, vous ferez une économie de 120 euros. Plutôt intéressant, non ?!À noter que d'autres forfaits en promotion sont toujours d'actualité comme le forfait Sosh 80 Go à 14,99€/mois et le forfait RED by SFR 60 Go à 12€/mois Les nouveaux clients Free auront donc la possibilité de souscrire à ce forfait à 9,99 euros par mois.Le forfait en question contient des appels illimités (Vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM, hors Mayotte), des SMS/MMS illimités (en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM) et d'un internet mobile de 50 Go en 4G+ depuis la France métropolitaine.Quand vous partez en Europe/DOM, vous profitez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France. Vous profitez de vos 4 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France.Concernant la carte SIM, Free Mobile vous prélèvera la somme de 10 euros et vous donne l'opportunité de conserver gratuitement votre numéro de mobile actuel.