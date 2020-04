Forfait mobile : l'offre illimitée RED 60Go à ne pas manquer cette semaine

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

RED : de l'illimité sans engagement !

Un forfait mobile très complet

Commençons par un petit tour des modalités importantes en rappelant que ce tarif est uniquement valable pour quelques heures encore. Le forfait est sans engagement, ce qui permet à l'utilisateur de résilier sans le moindre problème à n'importe quel moment.De plus, le prix affiché n'augmentera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez la concurrence. Comptez tout de même 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir la nouvelle carte SIM à domicile. Entrons dans le vif du sujet.Avec cette formule, RED by SFR met à votre disposition une enveloppe internet de 60 Go rechargeable à quatre reprises chaque mois (1 Go et 2€ par recharge). Pour les appels, ils sont bien évidemment illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Il y a tout de même une restriction puisqu'un appel ne peut dépasser une durée maximale de trois heures. Les SMS/MMS sont également illimités mais seulement dans l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois).Pour une virée dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels mais aussi les SMS/MMS restent illimités. Précisons aussi que 8 Go d'internet supplémentaires seront à votre portée pour ces destinations. Enfin, l'application SFR TV (incluant toutes les chaînes et bouquets) est accessible sans frais additionnels. Concluons en rappelant en rappelant que le forfait est personnalisable. Pour 100 Go d'internet, ajoutez 8€/mois à la facture mensuelle. Enfin, pour appeler en illimité depuis l'Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre et l'Amérique du Nord, comptez 5€ de plus.RED by SFR régale toujours ses clients avec de forfait très généreux. Le contenu est irréprochable et la qualité du réseau de l'opérateur vous accompagnera à chaque instant. Il ne vous reste plus qu'à y souscrire.