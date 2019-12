Xiaomi Mi 8 à seulement 279€ chez Cdiscount, une jolie promo de Noël

Le Xiaomi Mi 8 en réduction à 279 euros (voire moins avec une offre spéciale)

Les caractéristiques du smartphone

C'est donc sur la plateforme Cdiscount qu'il faudra se tourner pour acquérir le Xiaomi Mi 8 en promotion.Alors que son prix de vente conseillé est de 549,90 euros, le smartphone est en ce moment vendu à 279 euros ; soit une remise immédiate de près de 271 euros. Mais ce n'est pas tout ! Par l'intermédiaire d'une offre spéciale suggérée par Cdiscount, le Xiaomi Mi 8 bénéficie d'une petite réduction. Le site marchand vous proposera alors son tarif unique.Pour information, les frais de port sont offerts pour un retrait du smartphone en point relais. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient susceptibles d'être intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Disponible dans un coloris noir, le Mi 8 de Xiaomi est proposé dans sa version 128 Go.Tournant sous Android 8 (avec une surcouche MIU 9), le smartphone embarque un écran AMOLED Full HD+ de 6,21 pouces (avec une résolution 2248 x 1080 pixels), une mémoire vive de 6 Go, une batterie de 3400 mAh (compatible Quick Charge 4.0) et un processeur Qualcomm Snapdragon 845 Kyro 385.Côté appareil photo numérique, le téléphone dispose d'un capteur frontal de 20MP et d'un double capteur arrière de 12MP + 12MP avec Intelligence ArtificiellePour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez lire notre article consacré au test du Xiaomi Mi 8