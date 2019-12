Filmez votre descente de ski avec cette GoPro Hero 8 à 379€ et 60€ en bon d'achat offert sur Rakuten

50 euros de remise pour la GoPro Hero 8 chez Rakuten (+15% offerts en bon d'achat)

Des vidéos en 4K 60p

Les produits high-tech seront à coup sûr les stars des fêtes de fin d'année.Si vous cherchez une bonne caméra de sport en promotion, sachez qu'il est possible d'acheter sur le site Rakuten la GoPro Hero 8 à 379 euros ; soit 12% de remise immédiate par rapport au prix initial. Une fois l'achat effectué, le site marchand vous versera un bon d'achat de 60,64 euros que vous pourrez utiliser sur une prochaine commande. Pour cela, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous inscrire gratuitement au ClubR Rakuten.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts si le retrait de la caméra est effectué en magasin Boulanger. Il suffit alors de cliquer sur le bouton "Voir tous les magasins" depuis la page produit et saisir l'adresse postale.La GoPro Hero 8 est une caméra sportive compacte mesurant 4.8 x 6.6 x 2.9 cm (pour un poids de 124 grammes).Avec cette caméra embarquée, vous pourrez faire des vidéos 4K 60p, 2.7K 120p et Full HD 240p. Elle dispose notamment d'une stabilisation HyperSmooth 2.0, de 4 prises de vues (SuperView / Large / Linéaire sans distorsion / Etroit), de modes préréglés pour une utilisation rapide et pratique et des fonctions comme le GPS, le contrôle vocal, le retardateur, le Wi-Fi ou encore le Bluetooth.L'accessoire possède un écran tactile 2" à l'arrière et un écran frontal, 3 microphones intégrés avec réduction du bruit de vent, une batterie rechargeable 1220 mAh et un support de fixation rétractable.Pour en savoir plus sur cette caméra de sport, vous pouvez toujours jeter un oeil sur notre test consacré à la GoPro Hero 8 qui a eu la superbe note de 5/5 de la part de la rédaction Clubic.