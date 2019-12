Pack Xbox One X Star Wars à prix cassé chez Amazon

La console la plus puissante au monde !

Que la force soit avec vous

Nous sommes chez le géant américain Amazon pour cette belle réduction. Vous pouvez bien évidemment compter sur la livraison gratuite en France métropolitaine. Comptez 4 à 5 jours pour recevoir le colis à votre domicile. Le paiement en quatre fois est également d'actualité. Vous devrez débourser 76,68€ à chaque échéance. La garantie est valable pour une durée de deux ans. Enfin, sachez aussi qu'Amazon propose une assurance panne de deux ans contre 43,99€ supplémentaires. À présent, passons au contenu du bundle.Le pack en question embarque une console Xbox One X avec une manette officielle. Il s'agit de la console ultime de Microsoft qui peut faire tourner une bonne partie des jeux en 4K-HDR. Vous pourrez aussi regarder des films via des Blu-ray 4K. La totalité du catalogue de la Xbox One est compatible avec cette version. Certains jeux bénéficieront de graphismes améliorés ainsi que d'une fluidité largement optimisée. Si vous possédez un téléviseur 4K, vous verrez réellement la différence.Avec l'arrivée du neuvième film au cinéma cette semaine, quoi de mieux qu'un jeu Star Wars pour tester les capacités de votre nouvelle console ?! C'est le très récent Star Wars Jedi: Fallen Order qui est compris dans ce pack (voir notre test à cette adresse ). Il offre une aventure exclusivement jouable en solo avec des combats au sabre laser extrêmement nerveux. Vous visiterez aussi des planètes somptueuses et l'apparence du héros est personnalisable. Il s'agit tout simplement d'un des meilleurs jeux Star Wars de ces dernières années. Bien entendu, il utilise la puissance de la Xbox One X.Ce pack Xbox One X fera forcément plaisir à vos proches. La console vous offrira des heures de divertissement avec sa puissance exceptionnelle et son catalogue de jeux varié. Le prix est très avantageux en cette fin d'année, alors n'hésitez pas une seule seconde !