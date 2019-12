Idée cadeau de Noël : Enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 LITE à 59,99€ chez Amazon

Une promo avec un grand Boom !

L'enceinte qui vous accompagnera partout

Il faut encore une fois se rendre sur Amazon pour s'emparer de cette enceinte très abordable. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne met toujours à votre disposition la livraison gratuite en France métropolitaine. Le paiement en quatre fois n'est pas disponible pour cet article. Pour être livré plus rapidement, pensez à activer l'essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime (puis 49€/an). Nous pouvons maintenant passer aux caractéristiques techniques de ce modèle qui présente de nombreux avantages.Dans un premier temps, soulignons l'excellente qualité sonore de cette enceinte Ultimate Ears Boom 2 LITE. Elle délivre un son exceptionnel grâce à son haut-parleur à 360° qui diffusera vos morceaux favoris dans toute la pièce. Bien entendu, vous pouvez connecter cet exemplaire à la plupart des appareils (smartphones, ordinateurs, tablettes...) via le Bluetooth. La portée du signal peut atteindre les 30 mètres et rester stable.Grâce à son design fin et à sa légèreté, ce modèle peut être transporté facilement dans un sac. Vous pourrez aussi le tenir à une main. L'ergonomie est au rendez-vous puisqu'il vous suffira de tapoter le dessus du haut-parleur pour passer une musique, mettre en pause et bien plus encore. Autre bon point, la batterie embarquée offre une autonomie de 15 heures. Le chargement s'effectuera très rapidement via le port micro-USB (câble inclus). Enfin, l'enceinte sait aussi se montrer résistante grâce à son étanchéité IPX7. Elle peut donc être immergée jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.Cette enceinte Ultimate Ears Boom 2 LITE a vraiment tout pour plaire. En plus de délivrer un son superbe, elle se permet d'être robuste et endurante. Voilà une idée cadeau pour Noël qui devrait faire plaisir.