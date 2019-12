Écran incurvé 32" LED FullHD de chez Samsung à 184,99€ grâce à une ODR chez Cdiscount

De belles courbes et un bon prix

Abordable et complet

Nous allons faire un tour chez Cdiscount pour découvrir cette réduction très alléchante. Comptez sur la livraison gratuite avant Noël ainsi que sur le paiement en quatre fois. Vous devrez donc régler 51,21€ au même de l'achat puis 51,18€ pour les trois mensualités restantes. Pour bénéficier de ce tarif, vous allez devoir utiliser l'offre de réduction d'une valeur de 15€. Pour cela, suivez les instructions détaillées dans ce document . L'achat peut être effectué jusqu'au 31 janvier 2020 inclus et la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant trois ans.Cet écran signé Samsung opte pour une diagonale de 32 pouces (soit environ 81 centimètres) avec une définition en Full HD. La dalle est incurvée et embarque un rétroéclairage LED. Concernant les autres caractéristiques à présent, sachez que le temps de réponse est de 4 ms, la fréquence de balayage atteint 60 Hz et la luminosité 250 cd/m². Comprenez par là que la qualité visuelle sera clairement au rendez-vous sur tous vos programmes.La marque sud-coréenne précise aussi que son écran embarque un port HDMI 1.4, un DisplayPort, une prise casque audio et une entrée VGA. Le confort sera également parfait puisque le pied de cet écran est pliable et son angle de vue horizontal est de 178°. Bref, vous avez tout le nécessaire pour jouer ou naviguer sur le web dans de bonnes conditions.Samsung propose donc un écran à la fois performant, facile à utiliser et vraiment abordable. Il a parfaitement sa place au pied du sapin pour Noël. Il conviendra à toutes les utilisation donc n'attendez plus !