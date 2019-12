Idée cadeau de Noël : une tablette Huawei T5 à 149,99€ au lieu de 179€ chez Cdiscount

La Huawei T5 en promo sur Cdiscount

Les caractéristiques principales de la tablette

Il faudra donc se rendre sur le site Cdiscount pour acquérir en promotion la Huawei T5. Alors qu'on peut la trouver aux alentours de 179 euros sur d'autres sites marchands, la tablette tactile est affichée à 149,99 euros ; soit une économie réalisée de près de 30 euros.Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison de la tablette en point relais. En moyenne, il faut compter 5 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre CDAV. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme Cdiscount à volonté en cliquant sur ce lien Tournant sous Android 8.0, la T5 du constructeur Huawei est une tablette tactile disposant d'un écran de 10,1 pouces (avec une résolution 1920 x 1200px), d'une mémoire vive de 2 Go, d'un espace de stockage de 16 Go (extensible jusqu'à 256 Go par microSD), du processeur Kirin 659 Octo-Core A53 et d'une batterie de 5100 mAh.Côté APN, on retrouve une caméra avant de 2 MP et une caméra arrière de 5 MP. Pour la connectique, la tablette embarque un port micro-USB, un port USB 2.0, le Bluetooth 4.2 et la technologie Wi-Fi.