Nos idées cadeaux de Noël chez Cdiscount

Un Noël sous le signe de la high-tech

Cdiscount vous rend service en cette fin d'année

Vous allez trouver de tout dans cet article au contenu extrêmement généreux. Pour les besoins de cette sélection, nous nous sommes rendus sur le site bordelais Cdiscount. Dans quelques lignes, nous détaillerons les divers avantages proposés par l'enseigne spécialisée dans l'e-commerce mais avant cela, nous allons vous donner notre longue liste des produits sélectionnés.Toutes les catégories (ou presque) de la high-tech y sont représentées. Il y a des jeux vidéo, des smartphones, des solutions de stockage ainsi que des appareils dédiés au son comme les casques audio. Vous trouverez forcément votre bonheur et nous nous sommes appliqués à choisir des marques reconnues histoire d'éviter les mauvaises surprises.Comme toujours, nous vous invitons à bien lire les détails au sujet de la livraison et des méthodes de paiement sur la page de chaque article. Cdiscount précise l'ensemble de ces modalités assez clairement donc vous devriez trouver les réponses que vous cherchez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en bas de cette sélection. Nous tâcherons d'y répondre dans les plus brefs délais.Pour faire plaisir durant ces festivités, quoi de mieux qu'un appareil propice au divertissement ?! Cette sélection vous permet aussi d'acheter des produits qui vous épauleront au quotidien. C'est par exemple le cas des smartphones dont les prix continuent de chuter même après le Black Friday. Les modèles de milieu de gamme comme les haut de gamme sont impactés par ces réductions. Tous les budgets sont concernés, comme ces bracelets et montres pour vos bonnes résolutions 2020 en terme de santé. Pour se motiver, la musique est un bon moyen.Mais pour vraiment faire des heureux au moment d'ouvrir les cadeaux, les jeux vidéo sont indétrônables.C'est pourquoi les casques audio sont aussi bien représentés dans notre liste de Noël. Un bon moyen d'écouter paisiblement vos morceaux favoris dans les transports en commun bruyants ou tranquillement chez vous. Là encore, les exemplaires sélectionnés s'adressent à tous les budgets. Vous pourrez donc vous immerger totalement dans un film ou un jeu vidéo grâce à un son exceptionnel, le tout sans vous ruiner.Pour ce qui est des solutions de stockage, c'est un cadeau qui peut réellement simplifier la vie. En effet, il n'est pas rare de tomber à court de gigas sur un ordinateur et un appareil mobile. Fort heureusement, il est possible d'étendre l'espace libre grâce aux produits présents dans cet article. Cdiscount dispose d'un rayon bien fourni en cartes microSD et autres disques durs ou SSD Notre sélection se termine avec un pêle-mêle des produits incontournables comme Lego, qui fera plaisirs aux enfants, une trottinette qui fera plaisirs aux adultes ou bien encore une box android à brancher sur votre TV pour regarder pleins de programmes en famille. Toutes ces joies mériteront d'être immortaliser instantanément avec un appareil photo.Le site français dispose de réels avantages pour attirer la clientèle. Tout le monde peut bénéficier de la livraison gratuite à domicile comme du paiement en quatre fois (sur les articles les plus chers). Ainsi, vous n'impacterez pas trop votre compte en banque au moment de passer à la caisse. Un simple formulaire suffit pour choisir cette manière de payer. Cdiscount met aussi en avant des garanties supplémentaires pour protéger vos appareils contre les pannes ou la casse. Bien entendu, il faut débourser des euros supplémentaires pour les activer.Ensuite, nous nous devons d'évoquer Cdiscount à volonté (CDAV). Ce service, dans la veine de ce que fait Amazon Prime, vous offrira des bonus non négligeables en cette fin d'année comme la livraison de vos commandes sous un jour ouvré. Ce n'est pas tout puisque vous aurez la possibilité de consulter la presse en illimité et d'accéder à des remises exclusives mises en ligne par le site. Les membres de votre famille pourront profiter des avantages en question depuis ce même compte. Pour devenir adhérent à Cdiscount à volonté, vous pouvez activer l'essai gratuit ou bien débourser 29€ pour la première année.Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la période de Noël, les colis peuvent mettre plus de temps que prévu à arriver. En effet, la demande étant très forte, les transporteurs voire même les sites spécialisés dans la vente en ligne peuvent prendre un peu de retard. C'est pourquoi des services comme CDAV sont pratiquement indispensables. Si jamais vous rencontrez un souci avec une commande, il ne faudra surtout pas hésiter à contacter le service client de Cdiscount. Ce dernier est joignable au 3979 du lundi au vendredi entre 8h30 et 23h00. Actuellement, la livraison avant Noël est garantie mais cela pourrait vite changer. Ainsi, ne traînez pas pour faire vos cadeaux.Nous sommes donc déjà arrivés au terme de cette sélection. Bien entendu, cette liste ne représente qu'une infime partie de ce que Cdiscount propose dans ses rayons. Vous pouvez donc aller plus loin en vous baladant d'une catégorie à l'autre. Dans tous les cas, pensez à repasser régulièrement sur Clubic pour découvrir les derniers bons plans dans le monde merveilleux de la high-tech.