Le prix du clavier Logitech MX Keys Plus s'effondre pour les French Days

Cette offre de Fnac dans le cadre des French Days s'intéresse donc à un clavier Logitech, une marque particulièrement réputée dans le domaine, plus précisément le non moins réputé MX Keys (Noir).

Grâce aux Touches Smart, le MX Keys offre un confort d'utilisation optimal ainsi qu'un large panel d'options comme la diction vocale de texte, l'activation du micro ou des touches emoji. Un confort d'utilisation encore renforcé par un rétroéclairage intelligent, l'illumination des touches réagissant à la proximité de vos doigts.

Le MX Keys se montre par ailleurs hautement compatible et peut être couplé à trois appareils, à condition que ceux-ci disposent d'un système Bluetooth. Il peut fonctionner sur un large panel de systèmes d'exploitation, comme Android, macOS, iOS, Windows et Linux.

L'appairage du MX Keys est opéré via la simple pression d'une touche. Il est ensuite possible de basculer de l'un à l'autre des trois appareils tout aussi facilement. Le MX Keys devrait également être un compagnon de route efficace grâce à une charge complète qui peut durer dix jours, rien que ça ! Tout ceci est proposé dans un design élégant et compact de couleur noire.