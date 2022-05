Pour les French Days, le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 est en promo !

Le réveil connecté Smart Clock 2 imaginé par la marque chinoise Lenovo est un petit appareil multifonction qui deviendra vite un accessoire indispensable à votre quotidien. Pensé pour vous réveiller et vous aider à vous organiser grâce à ses alarmes, il est également très utile pour écouter un peu de musique, les dernières actualités ou encore pour consulter la météo. En plus d'être joli et moderne, son écran de 4 pouces tactile et en couleurs permet bien entendu d'avoir toujours l'heure sous les yeux mais également de personnaliser votre décoration en choisissant par exemple d'afficher votre photo préférée. Avec son revêtement gris chiné en tissu tout doux, l'appareil discret et moderne convient bien à l'ambiance cosy et intimiste d'une chambre à coucher.

Le Smart Clock 2 possède des haut-parleurs de qualité pour un son net et agréable. Il se connecte en Bluetooth comme en Wi-Fi et est compatible avec l'assistant Google. Avec lui, vous pourrez contrôler de nombreux objets connectés et programmer par exemple l'extinction des feux. Le réveil comme le coucher deviennent des instants de vie plus sereins grâce à l'accompagnement de ce réveil connecté Lenovo.