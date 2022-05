Le Samsung Galaxy S21 à ce prix, c'est seulement pendant les French Days

Le Galaxy S21 du concepteur sud-coréen Samsung est un très bon smartphone, réactif et performant qui a peu de chance de décevoir. Il est doté d'un très bel écran AMOLED Dynamique de 6,2 pouces affichant une définition de 1080 x 2400 pixels pour un taux de rafraichissement de 120 Hz et une densité de pixels de 421 DPI. Sous ce joli capot, le processeur Snapdragon 888 gravé à 5 nm compatible 5G est soutenu par une mémoire vive de 8 Go et d'un espace de stockage interne de 128 Go. Côté batterie, sa capacité de 4000 mAh promet de tenir la journée entière sans problème.

Le Samsung Galaxy S21 est équipé d'un triple capteur arrière de qualité qui promet de réjouir les photographes et vidéastes en herbe notamment par sa polyvalence. A l'avant, vos selfies seront restitués par un objectif tout à fait convaincant de 10 mégapixels. Le smartphone est vendu à ce prix dans son coloris gris.