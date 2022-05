Les French Days démarrent fort avec cette promo sur l'iPhone 13 Pro !

Vous le connaissez peut-être déjà très bien mais le mobile signé Apple dispose d'une somptueuse dalle AMOLED 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Vous allez clairement en prendre plein les yeux puisque cet écran est parmi les meilleurs du marché à l'heure actuelle. Pour ce qui est des performances, elles sont assurées par une puce A15 associée à 6 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. Le tout avec une compatibilité 5G. Bref, la puissance de l'iPhone 13 Pro n'est plus à prouver !