L'excellente barre de son Yamaha SR-B20A est à -40 % pour les French Days Fnac

La barre de son proposée ici par Yamaha se propose de troquer le son, disons-le, honnête sans plus de votre téléviseur pour un rendu audio bien plus puissant et doux aux oreilles. Le tout dans un format très compact qui se pose naturellement au bas de votre TV. Ses lignes épurées ne créent aucune distraction lorsque vous regardez un programme et pourtant la différence se sent au bout de seulement quelques secondes.

Pour assurer un son puissant et riche la barre de son Yamaha SR-B20A embarque deux haut parleurs de 30W chacun et un caisson intégré de 60W pour une puissance au total de 120W. Les explosions dans les films d'action sont aussi réelles que possibles et vous êtes projetés tout simplement au cœur du programme, comme si vous en étiez l'un des protagonistes.

Yamaha a d'ailleurs développé une technologie permettant d'obtenir un son 3D surround qui vous enveloppe littéralement dans l'action, avec un rendu des plus infimes effets sonores tout simplement spectaculaires. L'appareil propose également cinq modes différents, par exemple pour insister davantage sur les voix dans des programmes exigeant une attention toute particulière aux discussions des différents intervenants.