Le casque Bose Headphones 700 en chute libre pour les French Days Amazon

C'est encore une fois Amazon qui se charge de tout sur cette réduction. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne effectue la livraison à domicile ou en point retrait gratuitement pour tous les acheteurs. Par contre, si vous êtes abonné à Amazon Prime (essai gratuit puis 5,99€/mois ou 49€/an), le colis arrivera sous un jour ouvré et le paiement en quatre fois sans frais sera à votre portée. Aucune garantie complémentaire n'est proposée sur cet article mais une assurance dommage accidentel est disponible contre 13,39€ pour un an ou 19,09€ pour deux ans.

Le casque Bose Headphones 700 est équipé d'une technologie de réduction de bruit ultra performante. Pas moins de 11 niveaux de réduction sont de la partie pour s'adapter à ce que vous êtes en train d'écouter (musique, podcast, vidéo…). Quoi qu'il en soit, la qualité audio est forcément au rendez-vous avec des basses profondes, des détails précis et un rendu général bien équilibré. Tout cela est rendu possible par l'intermédiaire d'une connexion sans-fil stable entre ce périphérique et vos appareils.

Par ailleurs, un système de microphones viendra capturer votre voix pendant un appel. La clarté sera constamment de mise dans tous les cas de figure et même dans les environnements bruyants.