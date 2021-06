French Days : ultrabook Asus Zenbook à -150€ chez Darty

Voici une offre particulièrement intéressante pour qui souhaite investir dans un PC portable léger et performant. L’Asus Zenbook OLED est proposé avec une remise de 150 € chez Darty pendant les French Days.

Sa configuration comprend en outre un écran OLED Full HD de 13,3“ offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels ainsi qu’un processeur Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz voir 4,2 GHz en mode Turbo le tout épaulé de 8 Mo de mémoire cache.

La RAM est configurée à 16 Go au format LPDDR4X alors que le disque SSD offre une capacité totale de 512 Go et accueille Windows 10.