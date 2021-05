French Days : l'excellent Xiaomi Mi 10 5G 256 Go est en chute libre chez Cdiscount

Le Mi 10 est un smartphone de la marque Xiaomi qui est compatible avec le réseau mobile 5G. Il dispose d'un écran incurvé de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90Hz. On retrouve également le processeur Qualcomm Snapdragon 865, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un stockage interne de 256 Go, une batterie de 4780 mAh compatible charge rapide et le système d'exploitation mobile Android.

Concernant l'APN, il est composé d'un double capteur de 108 + 13 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.