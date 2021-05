French Days : 5 promos chocs à saisir chez AliExpress dès maintenant

L'appareil embarque un écran 6,49 pouces 90 Hz, 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage pour ne jamais vous sentir à l'étroit même après de longues sessions photo ou avoir téléchargé de nombreux jeux vidéo. Au dos un module quadruple caméra vous permet de prendre vos amis en photo avec le mode portrait mais aussi les paysages les plus majestueux accompagnés de l'objectif ultra grand-angle. Cerise sur le gâteau, le OnePlus N10 Nord est compatible avec les réseaux 5G, une caractéristique rare pour un smartphone à prix si bas.

