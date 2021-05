Pour les French Days, la barre de son JBL SB160 tombe à un prix imbattable

La JBL SB160 est un appareil très complet : une barre de son à placer sous votre TV pour un rendu audio stéréo et un caisson de basses à installer au pied de votre TV ou de votre PC pour profiter d'un rendu bien plus percutant que si vous n'utilisiez que le système audio, bien souvent très limité, de votre bon vieil écran. Les objets sont très compacts et s'intègrent à tous types de téléviseurs et de meubles TV.

L'ensemble propose une puissance de 220W et un volume de 82 dB ce qui vous permet d'entendre les moindres détails de vos programmes mais aussi de pousser le volume pour une immersion totale dans vos programmes. La barre de son propose une excellente stéréo pour discerner les effets les plus subtils et profiter d'une expérience réellement home-cinema.

La JBL SB160 intègre le support du Dolby Digital, le codec audio le plus répandu et utilisé par les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Pour le raccorder à votre écran ou votre TV, là encore rien de plus simple. Une prise HDMI est fourni pour connecter la barre de son à votre téléviseur et le tour est joué. Vous pouvez également utiliser le port SPDIF intégré à l'appareil. Le caisson de basses lui se connecte sans fil à votre système pour éviter les câbles disgracieux qui se baladent dans votre maison.