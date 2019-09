🔥 French Days : Bose Home Speaker 500 à 299€ au lieu de 449€

Bose Home Speaker 500 : pour un son connecté

À lire aussi : Enceinte connectée, notre comparatif

Quand la musique est bonne

Nous nous rendons chez Rakuten pour cette réduction qui disparaîtra prochainement. Notez bien que la livraison vous coûtera au minium 8,19€ en point relais et 8,99€ à votre domicile. Cependant, ces frais supplémentaires seront compensés par le bon d'achat d'une valeur de 35,88€ qui vous sera offert une fois votre commande passée. Vous pourrez l'utiliser pour votre prochain panier sur ce même site. Pour en profiter, vous devez vous abonner gratuitement au Club Rakuten. Pour en finir avec les modalités, rappelons que la garantie est valable pendant 2 ans.Cette enceinte Bose Home Speaker 500 embarque deux haut-parleurs qui permettront de diffuser le son stéréo dans toute la pièce. Pour sélectionner votre morceau favori, mettre sur pause ou même relancer la lecture, vous aurez la possibilité d'opter pour des commandes vocales (des boutons traditionnels sont placés sur la partie supérieure de l'appareil). Via Alexa et une fois la connexion à internet effectuée, vous pourrez même consulter la météo et les actualités chaudes du moment. Grâce aux huit microphones embarqués, l'enceinte pourra reconnaître votre voix dans un environnement bruyant. Notez que les commandes vocales peuvent être désactivées à tout moment.Vous aurez d'autres manières d'accéder à des musiques pour ambiancer vos soirées. En effet, des services comme Spotity ou Amazon Music sont compatibles avec l'enceinte. Via le Bluetooth, vous pourrez aussi lancer les playlists de votre smartphone (ou tablette). Pour stocker tous vos morceaux au même endroit, l'application Bose Music est aussi téléchargeable. Enfin, le design du produit est discret et vous pourrez le transporter n'importe où très facilement.L'enceinte Bose Home Speaker 500 est un appareil simple à prendre en main et surtout bien pratique pour écouter de la musique instantanément. Vous pouvez passer par internet ou bien lancer les morceaux téléchargés sur un smartphone ou une tablette via les commandes vocales. Bref, ce modèle est le compagnon de soirée idéal.