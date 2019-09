🔥 Ultra-Portable Asus ZenBook UX391FA-AH008T 13.3" à 883,99€ au lieu de 1239.99€

La Fnac met les petits plats dans les grands

L'Ultra-Portable ultra-costaud

La Fnac ne fait pas de la figuration depuis le début de ces French Days et visiblement ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'elle a encore des bonnes affaires en réserve. C'est en effet une remise de presque 30% (29% exactement) que l'enseigne française propose en ce moment sur le Zenbook ultra-portable du célèbre constructeur taïwanais Asus. Pour marquer doublement ces jours exceptionnels de promotions, la Fnac bouscule ses habitudes en offrant les frais de port sur les livraisons à domicile.Le ZenBook Ultra-Portable UX391FA-AH008T d'Asus est un PC de 13,3 pouces qui, comme son nom l'indique, a été conçu pour vous suivre dans tous vos déplacements. Chez vous, au bureau, dans le train ou à la bibliothèque, le ZenBook se dégaine facilement, à tout moment et en tout lieu, grâce à son format compact et à son poids plume de seulement 1 kg. Il est doté du processeur Intel Core i5 8265U qui fonctionne de 1.6 GHz à 3.9 GHz au maximum. Il embarque 8 Go de RAM et une excellente mémoire interne de 256 Go en SSD. Vous naviguerez grâce au système d'exploitation Microsoft Windows 10 à 64 bits. Sa carte graphique est l'Intel UHD Graphics 620. Le ZenBook est tactile et bénéficie même d'un lecteur d'empreintes digitales. Le clavier peut être rétroéclairé, ce qui s'avère très pratique pour pianoter sur son PC la nuit. Sa batterie de 50 WHrs garantit une très bonne autonomie.L'Ultra-Portable d'Asus est un PC exigeant et bien conçu. Aujourd'hui accessible à seulement 883,99€, on ne peut que vous conseiller de foncer.