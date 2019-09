🔥 French Days Xiaomi : notre sélection de Mi Box TV, Airpods, Mi 9 et Mi Band en promo

French Days: une sélection Rakuten

French Days: des produits Xiaomi

Les offres de cette sélection sont donc toutes disponibles sur Rakuten. La première chose à savoir c'est que si vous vous créez gratuitement un compte Club R, Rakuten vous rembourse entre 10 et 15% de la valeur de votre achat en super points. Vous pouvez par la suite dépenser vos super points lors de vos prochains achats sur la plateforme.La seconde chose importante à vérifier c'est le vendeur. En effet Rakuten est une marketplace donc les produits disponibles dessus viennent de différents vendeurs et différents pays. Leur provenance va influer sur le délai de livraison et également sur la présence de la TVA sur la facture. Une facture sans TVA sera moins élevée mais pourra occasionner des frais de douane. L'important est donc de bien vérifier et de faire ses achats en connaissance de cause.Notre premier produit est le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4. Nous avions déjà comparé son petit frère le Mi Band 3 à ses concurrents alors si vous souhaitez plus d'informations le lien est juste au dessus. Notez également que Rakuten vous offre 3,83€ en bon d'achat après avoir commander ce produit.Ce bracelet deviendra votre compagnon au quotidien avec son petit écran AMOLED et ses 20 jours d'autonomie. Que ce soit pour le suivi de vos performances sportives, les raccourcis de votre téléphone ou l'affichage des notifications et messages, vous trouverez forcément une utilisation qui vous conviendra.Notre second produit est la box Android TV 4K Xiaomi Mi Box S. Comme le bracelet, nous avons comparé ce modèle à ses concurrents, retrouvez le comparatif ici . La box présente un affichage fluide, même en 4K, ainsi qu'une télécommande ergonomique avec une commande vocale.Disponible au prix de 58,99€ au lieu de 79,99€, cette Mi Box S propose un excellent rapport qualité prix pour transformer n'importe quel téléviseur en Smart TV et accéder à toutes vos applications de SVOD. Vous bénéficiez également de 5,90€ en super points Rakuten.Place maintenant aux Xiaomi Mi Airdots Pro. Il s'agit de petits écouteurs sans fil qui se veulent moins chers que leurs concurrents. Avec une bonne qualité sonore, une certification étanchéité IPX4 et une autonomie en utilisation de 10h, ils seront vos compagnons pour toute la journée. Ces écouteurs bluethooth se paient même le luxe d'une réduction active du bruit pour vous isoler de votre environnement, une fonctionnalité particulièrement utile dans les transports par exemple.Ils sont livrés avec un câble de charge pour le boitier, un manuel en anglais et 3 paires d'embouts en caoutchouc pour s'adapter à toutes les morphologies d'oreilles. Sur ce produit, Rakuten vous offre 7,52€ en bon d'achat.On revient aux bases pour notre avant-dernier produit puisqu'il s'agit d'un smartphone, ni plus ni moins que le Xiaomi Mi 9T, sorti récemment. Nous avons testé ce modèle alors si vous souhaitez plus d'informations, nous vous invitons à lire notre test . Le téléphone est impressionnant de polyvalance et se hisse presque au niveau des smartphones les plus haut de gamme, pour un prix bien plus abordable.Il est équipé d'un processeur Snapdragon 730 et d'un écran AMOLED de 6,4 pouces pour une image extrêmement fluide. Sa batterie de 4 000 mAh est également très apréciable puisque vous tiendrez largement plus d'une journée en utilisation classique.Place au dernier produit de cette sélection spéciale Xiaomi avec le Redmi Note 7, un habitué des bons plans. En effet le smartphone présente un des meilleurs rapport qualité prix du marché et est impressionnant de puissance pour moins de 200€. Encore une fois nous avons un test de ce modèle disponible juste ici pour plus d'informations.Le Xiaomi Redmi Note 7 c'est un écran LCD IPS de 6,3 pouces, un processeur Snapdragon 660 ainsi de 4000 mAh de batterie. Il est en vente à 169€ et Rakuten vous propose ici 25,50€ en bon d'achat.Vous savez tout sur ces différents produits Xiaomi et sur les modalités de la plateforme Rakuten alors à vous de jouer ! N'oubliez pas que les French Days ne durent pas longtemps.