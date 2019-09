🔥 French Days : Xiaomi Mi 9 lite Gris 64 Go à 269,90€ au lieu de 299€

Votre commande chez Cdiscount

Les caractéristiques du Mi 9 lite

Le Xiaomi Mi 9 lite Gris 64 Go bénéficie donc de 30€ de réduction, une remise appréciable pour qui souhaite acquérir ce joli smartphone milieu de gamme aux résultats très convaincants. Si vous êtes intéressé par ce smartphone de la marque chinoise, foncez ! En effet, pendant les French Days, les stocks se vident encore plus vite que d'habitude, sur Cdiscount comme ailleurs sur le web.Comme toujours sur Cdiscount, pour recevoir votre colis dès le lendemain, il faut passer commande avant 14h. Si vous commandez le soir ou l'après-midi, vous recevrez votre commande le surlendemain (ce qui n'est pas si mal non plus !) N'oubliez pas de vous renseigner sur le montant des frais de livraison, car, malheureusement, l'enseigne n'offre pas les frais de port. Si vous préférez payer votre smartphone en plusieurs fois, vous pouvez choisir le paiement en 4 fois proposé par Cdiscount. Vous réglerez ainsi 68€88 au moment de votre achat, puis 68,85€ les trois mois suivants.Le Xiaomi Mi 9 lite 64 Go est ici proposé dans son look gris, tout en sobriété et élégance. Son magnifique écran AMOLED FHD+ fait tout de même 6,39 pouces et est doté d'une encoche en forme goutte. Il affiche une résolution de 2340 x 1080 pixels, son rapport de contraste est de 60000: 1 tandis que sa luminosité maximum peut grimper jusqu'à 430nit. Il est équipé de la technologie de reconnaissance faciale qui permet de protéger l'accès à votre appareil.Le smartphone chinois embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 710, 6 Go de RAM et donc, comme nous l'indiquions plus haut, 64 Go de mémoire interne. Il s'utilise avec le système d'exploitation MIUI 10 qui offre de bons résultats. Le Mi Lite propose une batterie très performante d'une capacité de 4 030 mAh qui ne vous laissera pas tomber en une seule petite journée. L'appareil photo du smartphone est, lui aussi, de bonne qualité, grâce à son triple capteur arrière qui dispose de l'IA et qui offre 48 mégapixels pour la caméra principale.Avec le Mi 9 lite, vous changerez de smartphone pour un appareil de qualité, mais sans faire une dépense excessive.