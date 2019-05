🔥 French Days : souris Logitech MX Anywhere 2 AMZ sans fil à 57,98€ au lieu de 79,99€

Parfaite pour tous les usages

Utilisable partout !

Comparatif souris : les meilleures souris gaming, bureautique et ergonomique La souris est probablement l'un des plus vieux compagnons de route des ordinateurs. Découvrez ici notre comparatif 2018 complet, qui vous aidera à choisir votre modèle idéal !

Découvrez notre comparatif des meilleures souris

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesSi vous avez pour habitude de jouer, naviguer sur le web ou faire défiler de longs documents, alors cette souris est vraiment faite pour vous. Elle embarque plusieurs technologie qui faciliteront votre navigation sur ordinateur (Windows ou Mac). En effet, il est par exemple possible d'associer jusqu'à trois dispositifs différents permettant de basculer directement d'un ordinateur à l'autre par la simple pression d'un bouton. La roulette possède une vitesse adaptable, ce qui signifie que vous pourrez faire défiler n'importe quel fichier très rapidement.Le véritable atout de cette souris, c'est sa technologie de suivi. Cette dernière vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface sans avoir besoin d'un tapis spécial. Ajoutez à cela le confort optimal du revêtement de ce produit et son autonomie de haut vol et vous obtenez une des meilleures souris du marché à petit prix. Amazon offre la livraison en France métropolitaine.