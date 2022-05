L'excellent microphone Blue Yeti à prix choc chez Fnac

Le microphone USB Blue Yeti est un produit de qualité professionnelle qui ne manque pas d'atouts. Que ce soit pour enregistrer ou diffuser votre contenu en direct, le son impeccable à la fois clair, net et puissant de ce micro ne manquera pas de séduire vos auditeurs ; d'autant que l'appareil vous permet d'avoir toujours un oeil sur votre voix sans latence, en temps réel. Avec ses quatre diagrammes directionnels (cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel et stéréo), ce microphone est particulièrement flexible et permet d'offrir un maximum de polyvalence. Installé sur pied, le Blue Yeti pivote et est facilement réglable. Il est équipé de commandes telles que le volume sonore du casque, le mode sourdine instantanée ou encore le gain du micro. L'appareil est compatible sur Mac comme sur PC et ne nécessite guère d'installation particulière. Il s'adaptera à votre application de diffusion et/ou d'enregistrement habituelle en toute simplicité.