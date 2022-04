Le kit Xbox Play & Charge pour les manettes est à moins de 20€ seulement !

Le kit Play & Charge comprend une batterie de couleur noire ainsi qu'un câble USB-C. Mais qu'importe la couleur de la batterie si elle ne matche pas avec votre manette puisque celle-ci sera recouverte par le cache-pile et donc invisible. Vous pouvez ainsi l'utiliser sur les modèles de manettes les plus colorées, comme celle dédiée à Forza Horizon 5, sans pour autant dénaturer son style.

Le câble est également un atout de poids puisqu'il permet de jouer en USB même lorsque la batterie est vide. Il suffit de le relier sur la console ou le PC pour effectuer l'appairage et l'utilisation est immédiate. À noter que sous Windows, il est possible d'utiliser le logiciel Accessoires Xbox pour mettre la manette à jour. Et également créer des profils utilisateurs.

Et vous pouvez appairer la manette à la fois à une console et un PC et passer de l'un à l'autre en appuyant brièvement sur ledit bouton d'appairage.