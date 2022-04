-50€ sur un pack Corsair 4-en-1 avec clavier, souris, tapis et casque

Avec ce pack, vous allez pouvoir faire place nette et dire bonjour à un tout nouveau setup juste pour vous. Un clavier RGB K55 avec des touches multimédia, des macros et même des touches à assigner via le logiciel StreamDeck pour vos lives Twitch. Une super souris Harpoon RGB Pro posée sur son tapis MM100, souris filaire avec six boutons programmables et un capteur optique de 12 000 DPI.

Sans oublier l'excellent casque filaire Corsair HS50 avec sa mousse à mémoire de forme, son micro tige amovible et ses commandes sur les écouteurs. Le tout fonctionne à l'unisson grâce au logiciel iCue qui permet de mettre à jour les firmwares de tout le monde, synchroniser les éclairages RGB, régler l'égaliseur pour le casque, etc. Il est très simple à prendre en main et permet de mieux appréhender votre tout nouveau matériel.