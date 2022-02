Bon plan : 180€ de réduction sur cet aspirateur robot laveur

C'est la réponse du berger à la bergère chez B&You. Après l'offre agressive proposée par RED ce matin, Bouygues réplique en dégainant les offres Very B&You sans engagement. Il y a quatre offres en tout et nous vous en présentons deux ici : celle de 100 et celle de 200 Go. Et il reste un peu plus de deux jours pour en profiter.