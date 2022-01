La nouvelle manette sans fil Xbox Series X|S Pulse Red voit son prix baisser

Depuis quelques années, les manettes Xbox sont reconnues par les gamers de tous bords pour leur confort et leur précision. Avec les sticks asymétriques, le grip antidérapant et le nouveau look de la croix directionnelle, c'est un vrai plaisir pour jouer sur PC et sur consoles Xbox.

Avec en plus ce très beau coloris Pulse Red que ne renierait pas Mario s'il n'était pas chez la concurrence, c'est un régal à tous les niveaux de l'avoir en main et sous les yeux. Et juste avant les soldes vous pouvez la commander sur Fnac pour seulement 51,99€.