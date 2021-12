Pour Noël, la liseuse Kobo Nia est 20€ moins chère chez Fnac-Darty

La Kobo Nia est une excellente concurrente à la liseuse d'Amazon, la Kindle. Elle se démarque par son interface uniforme entièrement tactile, dépourvue de boutons tactile. Et surtout sa prise de format EPUB, chose que ne fait pas la Kindle.

Et si vous cherchez une petite tablette conçue spécifiquement pour lire avec un rendu au plus proche de ce que peut proposer un livre papier, la Kobo Nia est faite pour vous. Vous pouvez la trouver à 79,99€ chez Fnac et Darty , soit 20€ de moins que son prix de base.

Avec en plus la possibilité de faire un retrait gratuit en magasin, que ce soit un Darty ou une Fnac, dans l'heure qui suit la réservation s'il y a du stock. Sinon la livraison gratuite chez vous en quelques jours est bien entendu de mise.