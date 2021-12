Pour Noël, Fnac casse les prix sur les liseuses Kobo by Fnac

L'appareil s'accompagne d'un système d'écriture numérique, pour rapidement prendre des notes et conserver vos idées bien au chaud dans sa mémoire de 32 Go. Le stylet Kobo est quant à lui inclus dans le pack proposé par le e-marchand pour vous permettre dès les premières minutes d'utilisation d'utiliser la liseuse comme un pense-bête parmi les plus évolués disponibles.

Vous pouvez en plus des livres numériques lire des PDF mais également éditer vos propres documents dans ce format et les exporter facilement grâce à une compatibilité avec le service de stockage en ligne Dropbox. La Kobo Elipsa propose également la technologie ComfortLight, pour réduire automatiquement la luminosité lorsque vous êtes dans l'obscurité et éviter de déranger votre partenaire lors de vos sessions lecture au fond du lit.

La cerise sur le gâteau ? Un étui SleepCover est également inclus dans ce pack définitivement ultra-complet. L'accessoire vous permet de protéger votre liseuse mais aussi de la mettre en veille automatiquement en le rabattant sur l'écran.

Une liseuse Kobo Elipsa dernier cri, un stylet et un étui dans un seul pack, c'est possible durant ces fêtes de fin d'année et à un prix de seulement 399,99€ et c'est une exclusivité web à retrouver sur Fnac.com !