Compatible 5G, le Xiaomi Mi 10T Pro est 220€ moins cher grâce à cette ODR

Lancé en même temps que le Mi 10T Lite et le Mi 10T à la fin du mois de septembre 2020, le Xiaomi Mi 10T Pro est un smartphone qui embarque un écran de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Le téléphone de la marque chinoise associé au bon plan Fnac/Darty dispose aussi d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33W. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12.

Concernant la partie photo/vidéo, on notera la présence d'un capteur principal de 108 + 13 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP pour les amateurs de selfies. De leur côté, le capteur d'empreintes digitales, le NFC, le Bluetooth 5.1, la norme Wifi 6 et l'USB Type-C font notamment partie de la connectique du smartphone.