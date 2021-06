Le Samsung Galaxy S20FE en promo à moins de 500€ chez Fnac

Nous sommes chez la Fnac pour profiter de cette bonne affaire. Une fois l'achat effectué, vous recevrez 4 mois d'abonnement offerts à Deezer (puis 9,99€/mois). La livraison et le retrait en magasin sont gratuits pour tout le monde. Par ailleurs, avec Fnac+ (9,99€ la première année puis 14,99€/an), vous bénéficierez de la livraison express gratuite toute l'année. Le paiement en plusieurs fois est également de la partie. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy S20 FE est équipé d'un écran Super AMOLED avec une diagonale de 6,5 pouces et une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est magnifique puisqu'elle offre une fluidité parfaite ainsi que des couleurs éclatantes. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Eynos 990 (4G) épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via carte SD).

Ainsi, les performances sont clairement au rendez-vous car aucun ralentissement ne viendra vous ennuyer. De plus, la plupart des jeux tourneront sans accroc sur votre téléphone. Même les applications gourmandes en ressources se lanceront directement. Quant aux deux haut-parleurs stéréo intégré, ils font le job !