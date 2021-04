Un pack Realme 8 Pro avec les écouteurs Buds Q à moins de 300€

Sans plus attendre, découvrez ci-dessous les points forts du Realme 8 Pro.

Considéré comme un smartphone milieu de gamme, le téléphone compatible avec le réseau mobile 4G est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels (409 ppp), d'un processeur 8 coeurs Qualcomm Snapdragon 720G jusqu'à 2,3 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide 50W. Le tout fonctionne sous le sytème d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche realme UI 2.0.

La partie photo du smartphone se compose d'un quadruple capteur de 108 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal Sony IMX471 de 16 MP.