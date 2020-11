Bon plan Apple : l'iPhone 11 est en promo à la Fnac

Si vous n'avez pas les finances nécessaires pour vous offrir le dernier smartphone en date d'Apple, alors l'iPhone 11 est une excellente alternative. Chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une remise immédiate de -90€ sur les trois versions du téléphone (64 Go, 128 Go et 256 Go). Les prix vont donc de 599€ à 769€. Attention car certains coloris ne sont plus disponibles. Quoi qu'il en soit, la livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts. La garantie est valable pendant deux ans.

L'iPhone 11 est doté d'un écran Liquid Retina de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Il est compatible avec la technologie Dolby Vision. Il est également pourvu d'un processeur Apple A13 Bionic épaulé par 4 Go de RAM. Concernant le stockage interne, vous avez le choix entre les trois versions évoquées précédemment.

Les performances du mobile de la marque à la pomme sont renversantes. Que ce soit pour jouer ou naviguer entre les applications, aucun ralentissement ne viendra gâcher votre plaisir.