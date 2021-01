Cette belle montre connectée Huawei Watch GT Classic est au meilleur prix chez Fnac

Cette montre connectée conçue par Huawei est pour le moins complète. Elle embarque une multitude de capteurs pour mesurer votre fréquence cardiaque, un baromètre, un altimètre, un gyroscope et bien plus encore. Le suivi sportif est aussi effectué sur de nombreuses activités. Nous pouvons par exemple citer le vélo, la course, la marche ou encore la natation. Pour cela, ce modèle profite d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur. Environ 10 programmes de course ont été préinstallés pour vous épauler. Une fois connectée à votre smartphone en Bluetooth, la Huawei Watch GT2 sera capable de réceptionner les notifications, les appels, les messages et de lancer vos musiques préférées.