Manette sans fil Xbox One grise et verte à 44,99€ pendant les ventes flash Fnac

Une manette sans fil Xbox One en promo à la Fnac

Améliorez votre jeu avec la manette Xbox

Vous avez donc jusqu'au lundi 23 mars 2020 inclus pour vous procurer sur le site de la Fnac cette manette sans fil Xbox One grise et verte à 44,99 euros au lieu de 64,99 euros ; soit 31% de réduction de la part du site marchand français.Il n'y a aucuns frais de port supplémentaire si la livraison à domicile ou en magasin Fnac est choisie.D'autres modèles de manette sont aussi en promotion comme cette manette blanche à -33% ou encore cette manette vendue avec un abonnement de 3 mois au Xbox Live Gold . Vous avez donc l'embarras du choix !Cette manette sans fi l Xbox sortie au courant de l'année 2017 est dotée d'un design gris clair avec des touches de vert, de poignées antidérapantes et de la technologie Bluetooth pour jouer sur PC, ordinateurs portables et appareils mobiles équipés du système d'exploitation Windows 10.Comme les autres manettes disponibles sur le marchés, cet accessoire suggéré par la Team Clubic Bons Plans est compatible avec la Xbox One X, la Xbox One S et la Xbox One.