TV JVC Brandt 4K à seulement 399,99€ au lieu de 599,99€ grâce aux Bons plans Fnac

Un écran 4K simple et très élégant

Vos films sublimés pour un prix très léger

Tout le monde ne parle que de la 4K. En effet cette nouvelle résolution permet d'afficher des images plus fines et plus détaillées et plus de couleurs affichées à l'écran. Les plus grands studios de cinéma comme les services de streaming ont depuis embrassé le format et proposent de plus en plus de contenus encodés en ultra haute définition.Avec le téléviseur JVC Brandt LT-58HV92, vous pouvez enfin profiter de cette qualité d'image exceptionnelle et redécouvrir vos films préférés. L'appareil possède une dalle de 57,5 pouces, soit une diagonale d'image de 146 cm. Vous êtes totalement immergés dans l'image et cette taille d'écran très imposante vous permet de vous réunir avec votre famille autour d'un film ou d'une série, pour un bon moment ensemble.L'écran LCD possède un taux de luminosité de 300 cd/m2 et un contraste de 5000:1, ce qui vous permet de profiter pleinement de vos images en haute définition. Ces dernières sont plus profondes, plus vivantes et vous permettent de repérer des détails qui n'étaient pas visibles sur des écrans plus anciens. Un tuner TNT est également intégré pour vous permettre d'accéder à vos chaines favorites.Pour développer les usages possibles par votre écran, la marque a inclus également trois ports HDMI pour y brancher une box TV et accéder à tous vos services de streaming, mais également deux ports USB pour brancher un disque dur, un appareil photo ou encore une clé USB et lire vos fichiers locaux.N'hésitez pas une seconde de plus et profitez de ce tarif exceptionnel proposé par la Fnac et entrez de plein pied dans le monde de la haute définition.