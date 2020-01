Soldes Fnac : Jouez à Red Dead Redemption 2 sur PS4 pour moins de 25 € !

En soldes sur PS4 et Xbox One

Un des meilleurs jeux de cette fin de génération

24,99 euros pour un jeu acclamé par la critique et la communauté, ça vous dit ? Red Redemption est vendu à ce prix sur le site de la Fnac, sur PS4 mais aussi Xbox One. Pas de version PC, celle-ci est sortie bien plus récemment avec des fonctionnalités et contenus supplémentaires et est évidemment plus chère que sur console. La livraison à domicile est proposée à 2,79 euros, alors que le retrait en magasin est gratuit. Pour les membres Fnac+, la livraison en 1 jour ouvré est offerte.RDR2 a réussi à marquer cette fin de génération de console. En solo, le sentiment de découverte est permanent grâce à un monde ouvert riche en détails. La campagne scénarisée vaut elle aussi le détour. Pour rappel, les événements se déroulent avant ceux du premier opus. L'un des points forts du titre est la qualité des graphismes. Rockstar n'a pas fait les choses à moitié et cet égard et la plongée dans cet environnement photoréaliste est vraiment impressionnante. Et pour prolonger le plaisir, le mode multijoueur vient donner une durée de vie infinie au jeu, déjà très généreux en solo sur cet aspect. Alors, à quand la prochaine attaque de train ?Pour en savoir plus sur le titre, nous vous invitons à consulter notre test complet de Red Dead Redemption II