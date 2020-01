Offrez-vous un disque dur portable Maxtor 4 To pour moins de 100€ durant les soldes Fnac 2020

Une promotion pour un disque dur portable chez Fnac

Le meilleur 4 To à ce prix

Le modèle concerné est le disque dur externe M3 de la marque Maxtor, filiale de Seagate, avec une capacité de stockage de 4 To. Affiché habituellement à 149,99 euros sur le site de la Fnac, il est actuellement disponible pour 99,99 euros. Un excellent tarif pour un produit de cette qualité et avec une telle proposition. La livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts. Les titulaires de la carte Fnac+ bénéficient même de la livraison en 1 jour ouvré gratuite.Avec ses 4 To de stockage, ce disque dur externe est forcément un peu plus imposant que les modèles mois généreux en mémoire. Mais avec ses dimensions de 112 x 82 x 17,5 mm et un poids de 180 grammes environ, l'appareil reste discret et facilement transportable avec son format 2,5 pouces. Il se branche à l'ordinateur via un port USB 3.0. La vitesse de rotation du disque dur est fixée à 5400 tours par minute, un classique sur de l'entrée de gamme. Côté débits, l'utilisateur peut espérer jusqu'à 5 Gbps.Dans notre comparatif des meilleurs disques durs externes du marché, Clubic estime que le Maxtor M3 est actuellement le numéro 1 en termes de rapport qualité-prix. Cela devient d'autant plus vrai avec cette promotion.