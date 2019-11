Black Friday Fnac : Pack Samsung Galaxy S10 128Go et ses accessoires à moins de 700€

410 euros de remise sur l'achat d'un bundle avec le Samsung Galaxy S10

Tout ce qu'il faut savoir sur le Samsung Galaxy S10

Profitez de ce bon plan Fnac pour vous procurer en promotion un pack comprenant le smartphone Samsung Galaxy S10 Double SIM 128 Go Noir Prisme avec un étui Portfolio Clear View Noir, un chargeur rapide sans fil et une protection d'écran en verre trempé.Alors qu'il est vendu en temps normal à 1109 euros, le bundle voit son prix chuter à 699 euros à l'occasion du Black Friday ; soit une remise immédiate de 410 euros de la part de la Fnac. Des frais de port à hauteur de 2,99 euros sont appliqués pour une livraison en point relais et/ou à domicile. Afin d'éviter de payer ce supplément, il est conseillé de retirer gratuitement le pack en magasin Fnac.Retrouvez tous les bons plans Fnac pour leCommercialisé au début de l'année 2019, le Samsung Galaxy S10 est un smartphone équipé d'un écran borderless Infinity de 6.1" Quad HD+ d'une résolution de 3040 x 1440 pixels et intègre un processeur à huit coeurs cadencé à 2,8 GHz.L'appareil est doté de la version du système d'exploitation Android 9 Pie et de la surcouche Samsung ONE UI, de 8 Go de RAM, de 128 Go d'espace de stockage (extensible via micro SD jusqu'à 512 Go) et d'une batterie de 3400 mAh. Le Galaxy S10 possède la certification IP68, ce qui garantit sa résistance à la poussière ainsi qu'à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur et pendant 30 minutes.Enfin, en ce qui concerne l'APN, le smartphone dispose d'un appareil photo principal triple capteur (capteur Dual Pixel de 12 MP avec ouverture à f/1,5 pour l'un, et un autre capteur téléobjectif de 12 MP avec zoom optique x2 et ouverture à f/2,4). On retrouve aussi un double stabilisateur optique, un flash, le mode HDR et le lancement rapide. La caméra frontale du Galaxy S10 possède un double capteur 10 MP Dual Pixel avec une ouverture à f/1,9 et un capteur de 8 MP avec une ouverture à f/2,2.