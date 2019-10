Ecran Samsung Space Monitor27" à 279,99€ au lieu de 319,99€

Petit mais costaud

Un écran bien pratique

Nous avons déniché cette bonne affaire chez la Fnac . L'enseigne française insiste sur le fait que le nombre de pièces en promotion est très limité. La livraison à domicile est gratuite et vous pouvez également opter pour le retrait en magasin. Le paiement en trois ou quatre fois peut aussi être sélectionné une fois le panier validé. Les pièces détachées seront disponibles pendant cinq ans. Le tour des modalités est déjà terminé, passons aux caractéristiques du produit concerné par ce bon plan.Vous l'avez sans doute compris, il s'agit de l'écran Samsung Space Monitor S27R750 doté d'une diagonale de 27 pouces (68 centimètres) et d'une définition en 2560 x 1440 pixels. Son taux de rafraîchissement atteint 144 Hz, le temps de réponse est fixé à 4 millisecondes et la luminosité est de 250 cd/m². Au niveau des entrées vidéo, nous retrouvons un HDMI 2.0 et un mini DisplayPort. Ce même écran peut être divisé en six fenêtres via le logiciel Easy Setting Box et il peut aussi afficher le contenu de deux appareils en même temps.Le véritable avantage de ce modèle se trouve du côté de sa taille. L'écran fabriqué par Samsung est vraiment ergonomique et prend très peu de place. Son design s'adaptera à toutes les pièces de votre habitation et l'installation se fera rapidement. Votre espace de travail sera bien optimisé puisque le pied est totalement réglable et une fixation pouvant supporter plus de 5000 mouvements le rend extrêmement résistant.Cet écran Samsung Space Monitor est un excellent exemplaire. En plus de délivrer une qualité d'image irréprochable, vous n'aurez aucun mal à lui trouver une place grâce à sa taille réduite. Le rapport qualité / prix est plus que satisfaisant et nous vous encourageons vraiment à vous le procurer avant la rupture de stock.