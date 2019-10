🔥 Disque dur externe Toshiba Canvio Basics 3 To à 89,99€ au lieu de 169,99€

Une économie de 80 €

À lire aussi : Disque dur, notre comparatif

Un outil efficace et rapide

Avec ses 3 To, le disque dur externe Toshiba Canvio Basics permet de conserver une quantité impressionnante de données. Il peut être très utile si vous souhaitez regrouper vos vidéos, vos différents logiciels, vos documents etc., sur un espace protéger à part. Vous pouvez ensuite brancher cette grande base, cette bibliothèque, sur différents PC pour en profiter partout. En achetant en ce moment le disque Toshiba sur la Fnac , vous économisez 80 € par rapport à son prix initial.Chez la Fnac, les tarifs de livraison démarrent à partir de 2,99 € pour un envoi en point relais et à partir de 3,99€ pour une expédition à domicile. Le retrait en magasin est quant à lui gratuit. Si votre article est déjà présent en boutique, l'équipe commerciale peut vous le préparer en magasin en seulement une heure.Le disque dur externe Canvio BasicsSon de Toshiba offre un format idéal de 11,9 x 7 x 2,05 cm qui permet d'être glissé dans votre sac, votre sacoche, ou même la poche de votre veste et d'être ainsi transporté facilement. Il possède un port USB 3.0 qui offre un débit significativement plus rapide. L'appareil reste tout de même compatible avec un USB 2.0 pour être connecté avec vos appareils moins récents. Son taux de transfert de données maximum est de 5 Gbits/s. Vous pourrez donc transférer rapidement tous vos fichiers. Pour vous faire encore gagner du temps, le disque externe Canvio BasicsSon peut être utilisé sans installation préalable sur Microsoft Windows. Disponible dans son coloris noir mat, l'appareil est tout en élégance et en sobriété.Le disque Canvio BasicsSon est un accessoire rapide, pratique et fiable. En somme, tout ce qu'on attend d'un disque dur externe.