🔥 Notre sélection des meilleures offres FIFA 20 avec console de jeux

Des promos qui ne laissent rien au hazard

Nos 5 meilleures offres FIFA 20 du moment

Disponible depuis la fin du mois de septembre, FIFA 20 fait le bonheur des amoureux du ballon rond. Mais si vous êtes à la recherche d'une bonne affaire pour vous équiper d'une bonne console en plus du jeu édité par Electronic Arts, vous êtes au bon endroit. Dans les paragraphes qui vont suivre, nous avons regroupé deux bundles PS4 et trois Xbox One. Tous sont accompagnés de FIFA 20. La grande nouveauté de cette énième édition se trouve bien évidemment du côté de son mode VOLTA. Via ce dernier, il est possible de créer son propre joueur pour participer à des matchs de rue. Une petite ambiance à la FIFA Street est donc à l'ordre du jour. Aussi, les plus grands championnats et les meilleures équipes au monde sont jouables à travers plusieurs modes (carrière, coup d'envoi, multijoueur...)Ainsi, nous nous sommes rendus chez la Fnac ainsi que chez Cdiscount pour dénicher ces bons plans très attractifs. La livraison à domicile sera à chaque fois gratuite et en optant pour un abonnement au service premium de ces enseignes (Fnac+ et Cdiscount à Volonté), vous recevrez votre commande en seulement un petit jour ouvré. Pour la Fnac, vous pourrez même retirer votre colis en magasin.Tout d'abord, débutons avec le pack contenant une PS4 Slim, FIFA 20 et un code PlayStation Plus pour jouer en ligne à 299,99€. La réduction de 50€ est valable jusqu'au 13 octobre prochain à minuit. Ainsi, vous aurez accès à une console PS4 avec un disque dur d'une capacité de 1 To. Une manette Dualshock 4 est également de la partie ainsi que tous les câbles nécessaires pour faire fonctionner la machine. La technologie HDR peut aussi être activée sur les téléviseurs compatibles. En plus de FIFA 20, du contenu pour FIFA Ultimate Team répond présent sous la forme d'une pack joueurs rares or et trois prêts icônes cinq matchs. Le terrain n'attend plus que vous !Continuons avec cet autre pack comprenant une PS4 Pro ainsi qu'une copie de FIFA 20 et le fameux code PlayStation Plus vendu à 389,99€. Le contenu de ce bundle est similaire au précédent. La différence majeure vient du fait que ce n'est plus une PS4 Slim qui est proposée mais une PS4 Pro. Cette dernière peut faire tourner une sélection de jeux en 4K-HDR (sur des téléviseurs compatibles uniquement). Ainsi, les meilleurs titres disponibles sur la machine bénéficieront de graphismes plus détaillés et d'une fluidité optimale. Une fois de plus, vous avez jusqu'au 13 octobre 2019 pour passer à la caisse.Passons chez la concurrence avec le pack Xbox One S All Digital + FIFA 20 + une seconde manette + trois jeux à 199,99€. Cette offre extrêmement généreuse vous occupera pendant de longues heures. Avant de passer commande, sachez que ce modèle de la console de Microsoft ne peut lire que les jeux téléchargés. En effet, la Xbox One S All Digital est dépourvue d'un lecteur optique. Ainsi, FIFA 20 est présent sous la forme d'un code de téléchargement à l'instar de Sea of Thieves, Minecraft et Forza Horizon 3 qui sont également offerts. Enfin, la deuxième manette officielle vous permettra de jouer directement avec un ami. Un bon plan réservé aux heureux possesseurs d'une connexion internet solide !Enfin, terminons cette sélection avec ce dernier pack contenant une Xbox One S, FIFA 20, deux autres jeux, une seconde manette et trois mois d'abonnement au Xbox Live le Gold. Le tout est commercialisé pour seulement 299,99€. Il s'agit d'une remise immédiate donc vous n'aurez rien d'autre à faire. La console est équipée d'un disque dur 1 To. En plus de la simulation de foot d'Electronic Arts, une copie de NBA 2K20 et de Forza Horizon 4 sont offertes. Vous aurez largement de quoi faire sur les pistes et les terrains virtuels.Notre sélection consacrée à FIFA 20 est maintenant terminée. Choisissez selon votre budget et vos envies. Microsoft propose sans doute les packs les plus généreux en matière de jeux offerts. Cependant, la PS4 profite d'exclusivités exceptionnelles que vous pourrez acheter par la suite. À vous de décider.