🔥 Bon plan Fnac : enceinte JBL Xtreme Bluetooth Noir à moins de 200€

La JBL Xtreme à moins de 200€ à la Fnac

Une enceinte nomade efficace

Vous avez doncà 13 heures précises pour acheter laà moins de 200€ sur le site de la Fnac . Vendue normalement à 299,99€, cette enceinte nomade sans fil voit son prix baisser à 199,99€ ; soit une économie réalisée de 100€.Pour éviter de payer des frais de port supplémentaires à propos de la livraison, il est conseillé de retirer gratuitement le produit dans le magasin Fnac le plus proche de chez vous. Pour ce faire, il suffit de saisir le code postal du magasin et de vérifier le stock disponible.Concernant les caractéristiques de la JBL Xtreme, l'enceinte nomade est notamment équipée d'une puissance de 2 x 20 Watts (soit 40 Watts au total). Elle intègre 2 woofers (pour les graves de 63 mm) et 2 tweeters (pour les aigus de 35 mm).L'appareil dispose d'une batterie Li-ion de 10 000 mAh, ce qui lui assure une autonomie maximale de 15 heures. La batterie est tellement puissante que vous pouvez recharger simultanément votre smartphone ou votre tablette grâce aux 2 ports USB dédiés.Enfin, la Xtreme de JBL est livrée avec un adaptateur secteur, un guide de démarrage rapide et une sangle pour le transport.