🔥 Ultrabook Asus S412FA-EK447T à 639€ au lieu de 819,99€

Votre commande sur la Fnac

À lire aussi : PC portable, notre comparatif

Ultrabook : ultra portable, ultra performant

C'est donc l'enseigne française la Fnac qui propose cette belle réduction de 25% sur l'. La livraison à domicile ainsi que le retrait en magasin sont gratuits sur cet article. Vous pouvez bénéficier du paiement en 3 ou 4 mensualités si vous réglez par carte bancaire, il vous faudra cependant verser quelques euros de plus.Si vous comptiez acheter un pack Microsoft Office Famille et étudiants, le moment est bien choisi, car jusqu'au 30 septembre 100€ vous sont offerts pour l'achat simultané de l'Ultrabook S412FA-EK447T et de ce pack office. Vérifiez bien les conditions avant de valider votre commande, il faut que la réduction apparaisse dans votre panier.Avec ses 14 pouces, l'est un PC portable fin et léger que vous pourrez transporter très facilement pour l'utiliser au bureau, à la bibliothèque ou encore dans le train. Son format lui permet de rester confortable pour que vous puissiez travailler de longues heures ou regarder des films sans plisser les yeux.L'Ultrabook un ordinateur performant qui embarque un processeur Intel Core i5 8265U à 1.6 GHz et une carte graphique Intel UHD Graphics 620. Sa mémoire vive est de 8 Go et sa mémoire interne fait 256 Go en SSD. On est donc sur un appareil high-tech vif et puissant, parfait pour une utilisation bureautique soutenue. Si ce n'est pas un PC de gaming, il pourra tout de même accueillir occasionnellement des jeux vidéos modernes. Il est doté de hauts-parleurs intégrés ainsi que d'un micro, lui aussi intégré. Côté connectique, l'Ultrabook d'Asus possède 1 USB 3.1 de type A Gen 1, 1 USB 2.0 et 1 HDMI.Avec cette offre à -25%, ce PC portable de qualité est à un prix vraiment intéressant.