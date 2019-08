🔥 Bon plan Fnac : ultraportable Acer Swift 5 14" à 930€ au lieu de 1 329€

Ultra abordable !

Nous nous rendons donc chez la Fnac pour bénéficier de ce bon plan vraiment aguicheur. L'enseigne au fameux logo jaune vous offrira la livraison à domicile comme le retrait en magasin. Cependant, si vous désirez recevoir votre article sous un jour ouvré, vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement Fnac+. Les 30 premiers jours sont offerts et vous devrez ensuite débourser 49€/an si vous en avez envie. La Fnac vous réserve aussi quelques surprises puisque 3 mois d'abonnement à Deezer sont de la partie ainsi que des réductions sur un pack Microsoft Office (pour un achat simultané avec l'ordinateur).Passons maintenant à cet. Il profite d'un écran tactile Full HD avec une diagonale de 14 pouces. En ce qui concerne la configuration de cet ordinateur, il embarque un processeur Intel Core i7-8565U, une carte graphique Intel UHD Graphics 620, 8 Go de RAM et un SSD d'une capacité de 256 Go. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10 Édition Famille 64 bits. Les performances seront absolument optimales dans tous les domaines (bureautique, navigation web, jeux, logiciels...).Concernant les autres caractéristiques, une webcam HD (1280 x 720 en résolution) est présente, la batterie 4670 mAh peut tenir jusqu'à 9 heures et deux haut-parleurs stéréo sont intégrés. Pour la connectique, vous pourrez utiliser deux ports USB (dont un à fonction de charge même lorsque l'ordinateur est en veille), un HDMI et un USB Type-C 3.1 pouvant atteindre 5 Gbps. Ces éléments offrent une expérience d'utilisation vraiment optimale.L'a tout pour plaire. En plus d'être extrêmement puissant, il est aussi très simple à transporter grâce à son design fin et réussi. Ce modèle vous épaulera sans broncher sur toutes les taches que vous lui demanderez d'effectuer. La marque taïwanaise frappe un grand coup avec ce produit.