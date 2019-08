🔥 Vidéoprojecteur DLP Acer 4K à 599,99€ au lieu de 1199,99€ chez Fnac

La qualité à prix cassé

Des images nettes et belles

Avoir un vidéoprojecteur chez soi, c'est vraiment le top lorsqu'on est un fan de cinéma. Mais quitte à vouloir reproduire l'ambiance des salles obscures, autant miser sur un appareil de qualité qui ne vous décevra pas. Leest une machine haut de gamme qui offre une qualité visuelle exceptionnelle ainsi qu'une excellente fluidité d'image. Bénéficiant en ce moment d'une remise incroyable de 50% sur la Fnac , le vidéoprojecteur d'Acer devient bien plus accessible, pour des caractéristiques qui, elles, n'ont pas baissé de niveau.La livraison est payante sur le site de la Fnac si vous ne bénéficiez pas de la carte de fidélité. Cependant, vous pouvez opter pour le retrait en magasin qui est gratuit. Pour rester à l'aise en cette période de rentrée, vous pouvez payer votre vidéoprojecteur en 3 ou 4 fois par carte bancaire, moyennant quelques frais supplémentaires.Le vidéoprojecteur GM-832 offre une une très bonne luminosité. Ainsi, bien qu'il soit toujours plus agréable de faire le noir avant de lancer un film, les 3500 lumens du vidéoprojecteur, pour un contraste de 10000 :1, permettent de regarder des vidéos même avec de la lumière. Avec ses 3840 x 2160 pixels, les images projetées par l'appareil Acer sont d'une excellente qualité. La technologie colorBoost II+ permet un rendu des couleurs plus doux et plus naturel. Côté audio, le vidéoprojecteur dispose de haut-parleurs intégré de 1x 10 W qui restituent un son puissant et fidèle. L'appareil est compatible HDR. Sa garantie est valable pendant 2 ans.Si vous voulez comparer le DLP GM-832 d'Acer à d'autres vidéoprojecteurs, vous avez quelques jours pour vous décider car l'offre à -50% dure jusqu'au 30 septembre, 13h. Cependant, n'hésitez pas trop longtemps car les stocks sont limités.